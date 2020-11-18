Форум партнерских организаций пройдет в Витебске 27 ноября

27 ноября в онлайн-формате в Витебске состоится форум партнерских организаций. Мероприятие пройдет в рамках дня обучающегося города — 2020.

Принять участие в форуме приглашаются представители организаций и инициатив города Витебска, занимающихся образованием, дополнительным образованием или просто проводящих образовательные мероприятия, а так же заинтересованных жителей города.

Трансляция будет осуществляться с 11.00 до 14.00 из Музея истории Витебского народного художественного училища.

На форуме будут работать секции экологии, предпринимательства, инклюзии, культуры. Эксперты из этих сфер расскажут о том, как сделать образовательные мероприятия прибыльными, экодружественными, инклюзивными.