Форум партнерских организаций пройдет в Витебске 27 ноября

Витебск
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27 ноября в онлайн-формате в Витебске состоится форум партнерских организаций. Мероприятие пройдет в рамках дня обучающегося города — 2020.

Принять участие в форуме приглашаются представители организаций и инициатив города Витебска, занимающихся образованием, дополнительным образованием или просто проводящих образовательные мероприятия, а так же заинтересованных жителей города.

Трансляция будет осуществляться с 11.00 до 14.00 из Музея истории Витебского народного художественного училища.

На форуме будут работать секции экологии, предпринимательства, инклюзии, культуры. Эксперты из этих сфер расскажут о том, как сделать образовательные мероприятия прибыльными, экодружественными, инклюзивными.

 

 

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Витебстк образование форум партнерских организаций
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