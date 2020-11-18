В озера Витебской области выпустили более 8 тонн рыбы

Белорусское общество охотников и рыболовов зарыбило карпом, щукой и белым амуром озера Витебской области, сообщили в БООР.

Озеро Кашо уже зарыблено 1,5 тоннами карпа, 900 кг щуки и 80 кг белого амура. Следующие на очереди — озеро Серокоротня (Сенненский район) и озеро Вечелье (Ушачский район). Всего в озера Витебской области заселено более 8 тоннами рыбы.

На зарыбление водоемов Витебской области потрачено почти 40 000 рублей. Мероприятия проводится за счет членских взносов рыболовов-любителей РГОО «БООР».