В озера Витебской области выпустили более 8 тонн рыбы

Фото: fishes.by
Витебская область
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Белорусское общество охотников и рыболовов зарыбило карпом, щукой и белым амуром озера Витебской области, сообщили в БООР.

Озеро Кашо уже зарыблено 1,5 тоннами карпа, 900 кг щуки и 80 кг белого амура. Следующие на очереди — озеро Серокоротня (Сенненский район) и озеро Вечелье (Ушачский район). Всего в озера Витебской области заселено более 8 тоннами рыбы.

На зарыбление водоемов Витебской области потрачено почти 40 000 рублей. Мероприятия проводится за счет членских взносов рыболовов-любителей РГОО «БООР».

 

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Зарыбление озёр Витебской области
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