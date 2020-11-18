В Витебске из-за снега в два раза увеличилось количество аварий

Количество аварий с материальным ущербом в Витебске увеличилось в два раза, сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

«С утра в городе произошло 18 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом, по сравнению с прошлыми сутками количество ДТП увеличилось в два раза», – сообщили в ГАИ.

В свою очередь в ГАИ отметили, что в осенний период владельцам автомобилей стоит заранее побеспокоиться о смене шин на зимние, поскольку погода в конце осени неустойчивая и снег может выпасть в любой момент. Кроме того, инспекторы подчеркнули, что в обильный снегопад нужно выбирать скоростные режимы исходя из погодных условий и состояния проезжей части, а проще говоря, лучше не торопиться.