Совет министров: генеральный план Витебска усовершенствуют

Совет Министров утвердил перечень градостроительных проектов, заказ на разработку которых подлежит размещению в 2021 году. Это закреплено постановлением Правительства от 16 ноября 2020 г. № 649. Постановление опубликовано на сайте Национального правового интернет-портала. Всего в список вошли 24 градостроительных проекта.

Согласно документу, в частности, будут разработаны генеральные планы нескольких городов – Витебска, Гомеля, Могилева, Новополоцка, Барановичей и брестского города-спутника Жабинка. Схемы комплексной территориальной организации усовершенствуют в Щучинском, Дятловском и Березовском районах. Также планируется подготовить детальные планы исторического центра Мозыря с проектом регенерации исторической застройки и фанипольского участка свободной экономической зоны «Минск».

Помимо этого, генпланы разработают и для специального туристско-рекреационного парка «Браславский», курорта республиканского значения «Новоельня», зон отдыха республиканского значения «Вилейка» и «Чигиринка».