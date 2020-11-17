Весной в лесах Шумилинского района появятся благородные олени

В лесах Шумилинского района весной будущего года появятся благородные олени, в настоящее время «новоселы» проходят адаптацию в специально построенном вольере в районном лесхозе.

«На огражденной площади в 13 гектаров, где есть ручей, пастбищные луга, лесные заросли, устроены подкормочные площадки, новоселы должны адаптироваться и выработать чувство дома. Весной же их просторным домом станут леса Шумилинщины», — пишут «Витьбичи».

В вольере Шумилинского лесхоза размещены 4 самца, 19 самок и 23 сеголетка.

Сотрудники Шумилинского лесхоза намерены следить за безопасным пребыванием оленей в вольере, их подкормкой, состоянием здоровья, чтобы по истечении нескольких месяцев благородные парнокопытные без опасений задержались по месту нынешней «прописки».

Там также приводятся слова ведущего инженера по охотничьему хозяйству Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрия Диковича, который напомнил, что в этом году заканчивается срок реализации пятилетней государственной программы «Белорусский лес».

«Согласно ей за счет средств, поступивших от граждан в качестве госпошлины за право на охоту, ежегодно закупаются охотничьи виды животных», — сказал Дикович.

Так, по его данным, лесхозы области с 2016 года приобрели 217 особей оленя, которые были выпущены в глубокских, лепельских, миорских, шарковщинских лесах.

Дикович отметил, что популяция животных этого вида расширяется на всей территории Витебщины и сейчас составляет около 5 тысяч особей.