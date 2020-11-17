Весной в лесах Шумилинского района появятся благородные олени

Витебская область
Опубликовано

В лесах Шумилинского района весной будущего года появятся благородные олени, в настоящее время «новоселы» проходят адаптацию в специально построенном вольере в районном лесхозе.

«На огражденной площади в 13 гектаров, где есть ручей, пастбищные луга, лесные заросли, устроены подкормочные площадки, новоселы должны адаптироваться и выработать чувство дома. Весной же их просторным домом станут леса Шумилинщины»,пишут «Витьбичи».

В вольере Шумилинского лесхоза размещены 4 самца, 19 самок и 23 сеголетка.

Сотрудники Шумилинского лесхоза намерены следить за безопасным пребыванием оленей в вольере, их подкормкой, состоянием здоровья, чтобы по истечении нескольких месяцев благородные парнокопытные без опасений задержались по месту нынешней «прописки».

Там также приводятся слова ведущего инженера по охотничьему хозяйству Витебского государственного производственного лесохозяйственного объединения Дмитрия Диковича, который напомнил, что в этом году заканчивается срок реализации пятилетней государственной программы «Белорусский лес».

«Согласно ей за счет средств, поступивших от граждан в качестве госпошлины за право на охоту, ежегодно закупаются охотничьи виды животных», — сказал Дикович.

Так, по его данным, лесхозы области с 2016 года приобрели 217 особей оленя, которые были выпущены в глубокских, лепельских, миорских, шарковщинских лесах.

Дикович отметил, что популяция животных этого вида расширяется на всей территории Витебщины и сейчас составляет около 5 тысяч особей.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Витебске прошел Марш памяти Романа Бондаренко

У жителя Витебска в поезде украли 4,6 тыс. долларов

Тихановская объявила о создании Народного трибунала

Чемпион мира по тайскому боксу Дмитрий Шакута готов вместо Александра Лукашенко сразиться с ресторатором Вадимом Прокопьевым

История девушки, на которую в Новополоцке напал маньяк. «Я знаю, что это может случиться с каждым»

 

благородные олени Шумилинский район
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Обязательный масочный режим ввели во всех районах Витебской области
С 16 ноября во всех районах Витебской области введен
0244
Авиакомпания «Орша Эйр» признана банкротом
Срок ликвидации установлен до 1 мая 2021 года.
0415
В Полоцке прокуратура занялась незакрытыми люками
Полоцкая прокуратура начала проверку по выявлению объектов
0492
В Лиозненском районе вводится масочный режим
С 13 ноября в Лиозненском районе вводится масочный режим.
0610
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)