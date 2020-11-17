Беларусь понижает уровень участия в «Восточном партнёрстве»

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Беларусь понижает до экспертного уровень участия в инициативе «Восточное партнерство» из-за политизированного подхода партнеров. Такое заявление сделал министр иностранных дел Владимир Макей на совещании во Дворце Независимости.

«Конечно, мы не можем оставлять подобного рода вещи без ответа. С нашей стороны расширены также соответствующие санкционные списки с включением туда соответствующих лиц из всех стран Евросоюза. На совещании была предложена и поддержана участниками совещания идея о понижении уровня нашего представительства в «Восточном партнерстве». Мы видим, что есть попытки политизировать ряд инфраструктурных, межрегиональных проектов в рамках этой инициативы. Но, к сожалению, действия наших партнёров не оставляют нам ничего иного, кроме как адекватно реагировать на эти негативные шаги в отношении Беларуси»,- заявил Владимир Макей.

По словам Макея, предложено также приостановить работу координационной группы «Беларусь — Евросоюз», которая обсуждала различные вопросы двустороннего взаимодействия.

 

 

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Восточное партнерство ЕС Макей
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