В Вильнюсе неизвестные забросали картошкой посольство Беларуси

Неизвестные в Вильнюсе бросили картошку на территорию посольства Беларуси. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Литвы.

«Информация об инциденте была получена утром в понедельник. Сообщалось, что в воскресенье, 15 ноября, около 19.00–19.30 на улице Миндауго неизвестные забросили картошку на территорию посольства Беларуси», — говорится в сообщении.

В ведомстве не привели других деталей произошедшего, подчеркнув, что сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что балтийская республика поддерживает инициативу Брюсселя расширить санкции против Беларуси после гибели участника протестов Романа Бондаренко.