Минский район Новая Боровая третьи сутки остается без воды и отопления

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В минском районе Новая Боровая уже третьи сутки отсутствуют вода, а с сегодняшнего дня – и отопление. Причиной тому стала поломка на котельной. Об этом со ссылкой на управляющую организацию «A-100 Комфорт» сообщает БелТА.

«В связи с аварией на котельной в районе Новая Боровая временно будет отсутствовать отопление. Аварийная бригада уже работает над устранением неполадок», – отмечается в сообщении.

В организации также попросили жильцов не сливать воду из системы отопления, чтобы не усугубить ситуацию. В частности, в сообщении отмечается, что слив воды может привести к полной остановке котельной.

«Система имеет замкнутый контур, и при отсутствии водоснабжения ее работа не может быть восстановлена, а значит, в домах не будет отопления», – пояснила управляющая организация.

Сообщается о том, что работы по восстановлению водоснабжения продолжаются. Несмотря на заверения УП «Минскводоканал», в максимально сжатые сроки вернуть воду в дома местных жителей не получилось. При этом, называть количество пострадавших из-за поломки домов на предприятии тоже не стали.

Как сообщалось ранее, УП «Минскводоканал» провел обследование сетей. Выявлены неисправности запорной арматуры, в том числе рассматривается вариант умышленного повреждения. Проводится мониторинг качества воды. Восстановить водоснабжение в полном объеме в организации обещают после получения результатов лабораторной проверки качества воды.

Для жителей микрорайона организован подвоз питьевой воды: цистерны стоят возле домов по ул.Авиационной, 13, и ул. А.Яковлева, 1.

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вода Новая Боровая
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