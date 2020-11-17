Лукашенко о Литве и Польше: их позиция может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого

Фото: slutsk-gorod.by
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Александр Лукашенко сегодня проводит большое совещание, основной его предмет — внешняя политика. Как пишет близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram- канал Пул Первого, во Дворце Независимости собрались министр иностранных дел Владимир Макей, премьер Роман Головченко, чиновники Администрации президента. Кроме того, в числе заявленных участников совещания — руководители обеих палат парламента, Комитета государственной безопасности и Совета безопасности Беларуси.

— К сожалению, занятая ими позиция по отношению к Беларуси может перечеркнуть если не все, то многое из достигнутого, — сказал Лукашенко о ближайших странах-соседках Беларуси — Литве и Польше. Он отметил также, что в последние годы республика поступательно и настойчиво выстраивала с ними взаимовыгодные контакты.

— Беларусь всегда готова к сотрудничеству с теми, кто соблюдает принципы взаимоуважения (прямо скажу — с теми, кто нас уважает), искренности и порядочности. Печально, что некоторые наши так называемые партнеры вдруг оказались не готовы к работе в таких условиях, — цитирует слова Лукашенко названный Telegram- канал.

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Литва Лукашенко Польша совещание
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