В Орше на многоэтажке начали рисовать мурал к 90-летию со дня рождения Короткевича

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О том, что к 90-летию со дня рождения белорусского писателя Владимира Короткевича в Орше появится мурал его памяти.

Работы над огромным панно уже начались, сообщает Мартысевич на странице «Вандроўны фэст Уладзіміра Караткевіча» в Facebook. Мурал появится на торце пятиэтажки 2-го дома в Орше на улице Жан-Поля Марата, работы по созданию полотна уже начались. Автор эскиза — местный художник Дмитрий Толкачев. На стене кроме портрета писателя появятся эскизы рисунков самого Короткевича и фрагменты его рукописей. Созданный мурал будет выходить на улицу имени Короткевича, что очень символично, пишет БелТА.

— Это очень украсит город и придаст особую атмосферу всей улице Короткевича, сделает ее более уютной для пеших прогулок, — считает литератор.

Планируется, что работа над муралом будет завершена уже к 23 ноября.

Уточняется, что оршанский мурал появится благодаря участию предприниматель и мецената Андрея Балабина, который выкупил дом писателя в октябре 2018 года. Со временем бизнесмен собирается реставрировать дом, а рядом с ним построить современный музей белорусского классика.

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