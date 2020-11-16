Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь. Проект и его перспективы сейчас обсуждаются.

Сырье исключительно для своего внутреннего рынка страна будет получать беспошлинно. А вот мазут и нефтяной кокс, которые из купленных углеводородов сможем производить у нас, можно будет экспортировать. В случае подписания, соглашение будет действовать до конца 2024 года. Если проект одобрят, баланс поставок будет согласовываться ежегодно до 1 декабря. Доставкой сырья займутся национальные операторы железных дорог и магистральных трубопроводов Беларуси и Казахстана.