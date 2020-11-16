Беларусь призвала Польшу выдать Путило и Протасевича

Беларусь призвала власти Польши в кратчайшие сроки выдать Степана Путило и Романа Протасевича, так как их преступная деятельность представляет особую общественную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В МИД Беларуси в понедельник, 16 ноября, состоялась встреча с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Мартином Войцеховским.

«Обсуждены вопросы взаимодействия сторон в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Беларуси в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Степана Путило и Романа Протасевича«, — заявили в пресс-службе МИД Беларуси.

Представители белорусской стороны выразили озабоченность преступной деятельностью Степана Путило и Романа Протасевича, которую они осуществляют с помощью созданных ими Telegram-каналов «Нехта» и «Нехта Live». В Беларуси эти каналы признаны экстремистскими.