Беларусь призвала Польшу выдать Путило и Протасевича

Фото: РБК
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Беларусь призвала власти Польши в кратчайшие сроки выдать Степана Путило и Романа Протасевича, так как их преступная деятельность представляет особую общественную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

В МИД Беларуси в понедельник, 16 ноября, состоялась встреча с временным поверенным в делах Польши в Беларуси Мартином Войцеховским.

«Обсуждены вопросы взаимодействия сторон в рамках реализации двусторонних международных договорных обязательств в области борьбы с организованной преступностью, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Польской стороне передана нота с копией направленных Генеральной прокуратурой Беларуси в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Польши запросов о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Степана Путило и Романа Протасевича«, — заявили в пресс-службе МИД Беларуси.

Представители белорусской стороны выразили озабоченность преступной деятельностью Степана Путило и Романа Протасевича, которую они осуществляют с помощью созданных ими Telegram-каналов «Нехта» и «Нехта Live». В Беларуси эти каналы признаны экстремистскими.

«Польскую сторону призвали выдать Степана Путило и Романа Протасевича Беларуси в кратчайшие сроки с учетом особой общественной опасности их преступной деятельности», —  отметили там.

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администраторы экстремистского телеграм-канала Протасевич Путило
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