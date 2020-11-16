В Дубровенском районе мужчина попал под поезд и погиб, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, вечером 15 ноября 49-летний мужчина переходил по пешеходному переходу железнодорожные пути на станции Осиновка, при этом в руках вел велосипед. По пути мужчина несколько раз падал, предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Машинист, увидев пешехода, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось. Сельчанин от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту следователями проводится проверка.