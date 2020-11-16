У жителя Витебска в поезде украли 4,6 тыс. долларов

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В воскресенье в дежурную часть Витебского ОВДТ обратился житель облцентра и сообщил, что в вагоне поезда «Гродно-Витебск» у него похитили крупную сумму денег, сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой.

Горожанин не досчитался 4,6 тыс. долларов. В субботу, 15 ноября мужчина ехал поездом из Лиды. При себе у него была сумка с документами и наличными деньгами. По пути следования поезда (на станции «Минск-Пассажирский») к нему подсел молодой парень.

Мужчина спрятал сумку под матрац и следил за своим имуществом. В какой-тог момент потерпевший уснул – его 17-тилетний попутчик этим воспользовался, вытянул деньги из сумки и вышел в Орше. Оттуда злоумышленник отправился обратно в столицу.

Оперативники установили и задержали подозреваемого на железнодорожном вокзале в Минске.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК , также имеется информация о причастности фигуранта к совершению других преступлений.

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