В Витебске выпустили уникальный подъемник, который будет доставать до 15-го этажа

Компания «Витебские подъемники» освоила выпуск новой для себя продукции — подъемника ВИПО-45 с телескопической стрелой. Над техникой около полугода (от конструирования до создания опытного образца) работали специалисты предприятия, передает БелТА.

Высота подъема стрелы — 45 м, вылет — на 28 м. Грузоподъемность — 450 кг. Для завода это самый высокий подъемник, который оборудован телескопической стрелой. Она работает по принципу рыболовной удочки: колена выезжают одно за другим. «Такая особенность очень помогает в работе. Машина сможет подъехать вплотную к объекту и поднять работника вверх. Техника многофункциональная, ее могут использовать энергетики, нефтяники, спасатели, строители», — отметил Андрей Гарафонов. Оборудование можно установить на шасси любого производителя. В мире только одно государство производит подобные машины — Республика Корея.

Этот подъемник — импортозамещающая продукция для страны. На нее уже получены заказы из Беларуси, России, Украины, Казахстана. «Радует, что в последние месяцы много отгрузок нашего товара идет в Беларусь. Технику берут энергетики из разных регионов», — сказал технический директор завода.

Витебское предприятие в начале года начало выпускать мусоровозы. Линейку коммунальной техники будут расширять, поэтому для сборки машин в конце года планируют начать строить новый цех, добавил Андрей Гарафонов.