Обязательный масочный режим ввели во всех районах Витебской области

С 16 ноября во всех районах Витебской области введен обязательный масочный режим.

Жители районов обязаны носить защитные маски при посещении торговых центров, объектов общественного питания, аптек, учреждений здравоохранения, социального обслуживания населения, спортивных объектов, административных зданий, отделений банков, связи, почты, объектов бытового обслуживания, учреждений культуры, в общественном транспорте, в том числе такси.

Штрафовать за отсутствие маски пока не будут, однако ответственность за людей будут нести руководители той или иной организации. К слову, они имеют право не обслуживать клиентов, которые не соблюдают это правило.

Напомним, ранее обязательный масочный режим ввели в Витебске, Новополоцке, Орше и Полоцке, а также в Браславском, Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Лиозненском, Миорском, Оршанском, Полоцком, Поставском, Шумилинском, Сенненском, Дубровенском и Ушачском районах.

По словам начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого, сегодня на прием пациентов с COVID-19 перепрофилирован хирургический корпус областного онкодиспансера на 150 коек. Реабилитацию пациенты проходят в госпитале «Юрцево» в Оршанском районе.

С 21 ноября для долечивания пациентов также планируется отдать отделение реабилитации «Железняки» Витебского областного клинического кардиологического центра.