В Беларуси перепрофилируют лаборатории для тестирования на COVID-19

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В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сообщает  пресс-служба Минздрава.

«В связи с существенным ростом количества заболевших Министерство здравоохранения столкнулось с необходимостью мобилизации всех ресурсов, необходимых для обеспечения тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР при оказании медицинской помощи гражданам Беларуси. Для этих целей перепрофилируются все лаборатории, на базе которых могут выполняться данные исследования», — отметили в пресс-службе.

Как и в период первой волны COVID-19, сейчас будут задействованы ресурсы частных медицинских центров и лабораторных сетей.

Минздрав выражает благодарность руководителям лабораторий частной формы собственности за поддержку и взаимопомощь. Всего в Беларуси более 50 лабораторий имеют право проводить тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

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