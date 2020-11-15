Тихановская объявила о создании Народного трибунала

Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская объявила, что в стране создается Народный трибунал, который займется сбором доказательств преступлений действующего режима. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале пресс-службы Тихановской.

«Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным Антикризисным Управлением объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее»,— говорится в сообщении.

Она сообщила, что «международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией». Активисты готовят централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Процесс будет проведен на платформе движения «Голос».

Далее Тихановская подробно расписала, как должен действовать «народный трибунал». По ее словам, в первую очередь нужно «нейтрализовать идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожают увольнениями, отчислениями и тюрьмой».

Отдельно Тихановская призвала сотрудников силовых структур предоставлять видео и другие свидетельства «исполнения преступных приказов». По ее словам, те, кто это сделает, смогут «рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности».