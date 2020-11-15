Тихановская объявила о создании Народного трибунала

Власть
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Один из лидеров белорусской оппозиции и соперница Александра Лукашенко на прошедших президентских выборах Светлана Тихановская объявила, что в стране создается Народный трибунал, который займется сбором доказательств преступлений действующего режима. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале пресс-службы Тихановской.

«Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным Антикризисным Управлением объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее»,— говорится в сообщении.

Она сообщила, что «международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией». Активисты готовят централизованную систему фиксации и подтверждения свидетельств преступлений. Процесс будет проведен на платформе движения «Голос».

Далее Тихановская подробно расписала, как должен действовать «народный трибунал». По ее словам, в первую очередь нужно «нейтрализовать идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожают увольнениями, отчислениями и тюрьмой».

Отдельно Тихановская призвала сотрудников силовых структур предоставлять видео и другие свидетельства «исполнения преступных приказов». По ее словам, те, кто это сделает, смогут «рассчитывать на амнистию либо смягчение уголовной ответственности».

«Каждый белорус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. Мы не выносим приговор до честного суда, но все люди, за обвинение которых проголосует народ, первыми будут привлечены к ответственности», — написала Тихановская. «Если большинство голосуют за то, что эти люди должны быть преданы суду, то по ст. 109 УПК Беларуси каждый гражданин имеет право захватить и принудительно доставить в орган власти лицо, застигнутое при совершении преступления или попытке скрыться после его совершения», — добавила она.

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Народный трибунал Тихановкая
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