Не менее 13 журналистов задержаны в Минске, Гродно и Витебске

Власть
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Не менее 13 журналистов задержаны в Минске, Гродно и Витебске в ходе акций протеста 15 ноября.

Так, в Минске задержаны журналисты БелаПАН Андрей Шавлюго и Юлия Котская, корреспондент Tribuna.cоm Александр Ивулин, фотограф Евгений Отцецкий, фотожурналист «Нашай Нівы»Александра Пилипович-Сущиц, журналистка Татьяна Гаврильчик.

В Гродно, по информации Белорусской ассоциации журналистов, задержали корреспондента Hrodna.life Андрея Ломова, фотографа Евгения Бузука, журналиста autogrodno.by Михаила Кунцевича.

В Витебске задержаны фотожурналист tut.by и «Народной Воли» Алесь Пилецкий и журналист Игорь Матвеев.

Ранее также сообщалось о задержании в районе станции метро «Пушкинская» в Минске корреспондентов ТАСС Юрия Шамшура и БелТА Андрея Покумейко. После проверки документов их отпустили.

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