В Витебске прошел Марш памяти Романа Бондаренко

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В 12.00  в Витебске возле Ратуши у памятника воинам — подпольщикам начали собираться горожане. Люди пришли, чтобы почтить память Романа Бондаренко и выразить протест против насилия и беззакония в стране.

Проезжая часть возле Ратуши была уже украшена знакомыми автобусами ОМОНа и прочих силовиков. Дежурили силовики в служебной форме и без неё.

Стоять и коллективно обсуждать скорбные события в своей стране без разрешения власти запрещено законом о массовых мероприятиях. При этом конституционное право граждан на выражение собственного мнения никто не отменял. В итоге: граждане приходят, чтобы реализовать свое законное право, а государство в лице силовиков следит, чтобы граждане не нарушали закон о массовых мероприятиях.

С одной стороны — право и гражданская активность, с другой — приказ и государственная монополия на насилие.

В Витебске прошел Марш памяти Романа Бондаренко

Примерно в 12.30  горожане прошли до Площади Ленина и вернулись по другой стороне улицы Ленина к мосту 1000-летия. К этому моменту в колонне было примерно 400 человек.

В Витебске прошел Марш памяти Романа Бондаренко

Перед мостом через Витьбу горожан в полной экипировке встретил кордон из 50 служащих внутренних войск. Рядом, мирно беседуя, стояли омоновцы. Проход к площади Свободы был перекрыт. Часть протестующих разошлась. Оставшихся 150 человек перешли дорогу и пошли к Пушкинскому мосту.

В Витебске прошел Марш памяти Романа Бондаренко

ОМОН по Замковой бегом отправился наперерез. Люди снова вернулись на улицу Толстого. Силовики по набережной Витьбы опередили и заблокировали выход к Ратуше.

После этого людям разрешили уйти. На Толстого задержали парня и девушку. Их увели в микроавтобус. Возле касс кинотеатра «Мир» задержали мужчину.

 

Перед  Краеведческим музеем попытались задержать троих молодых людей. Они стали убегать. Несколько омоновцев пустились в погоню в сторону театра Якуба Коласа. Девушку и двух парней арестовали у памятника Пушкину. Была попытка арестовать еще несколько человек, но их спрятали жильцы ближайших домов.

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В Витебске прошел Марш памяти Романа Бондаренко

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