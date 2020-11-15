Неизвестные подожгли дачу бывшего директора РНПЦ Кардиология и оставили записку с угрозами

«Сегодня ночью сожгли дачу моего папы, оставили записку с предупреждением…», — говорится в сообщении в Facebook-аккаунте Дмитрия Мрочека.

«Сгорели беседка, часть дома, подвал, он был открыт, мы его не закрыли на замок. В подвале была небольшая баня — она полностью выгорела. Проще говоря, три не зависимых друг от друга очага возгорания. Пожарные считают, что это поджог», — рассказал академик.

«Мало того, стоял стул на улице, на стуле — кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. И угрожающая записка, что я должен покаяться, что «продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении», — это полный бред! И написано в конце, что это только начало», — добавил он.

По словам Мрочека, на месте пожара сейчас работают следователи.

Главный кардиолог министерства здравоохранения Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Александр Мрочек в августе 2020 года был уволен с должности директора РНПЦ «Кардиология». Увольнение произошло по инициативе нанимателя, Минздрава. Сам Мрочек предполагает, что решение Минздрава о его увольнении могло быть связано с тем, что он не препятствовал пикетам сотрудников РНПЦ выходили против насилия в отношении участников массовых акций протеста.