Неизвестные подожгли дачу бывшего директора РНПЦ Кардиология и оставили записку с угрозами

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Неизвестные подожгли дачу бывшего директора РНПЦ «Кардиология» академика Александра Мрочека, сообщил его сын.

«Сегодня ночью сожгли дачу моего папы, оставили записку с предупреждением…», — говорится в сообщении в Facebook-аккаунте Дмитрия Мрочека.
«Сгорели беседка, часть дома, подвал, он был открыт, мы его не закрыли на замок. В подвале была небольшая баня — она полностью выгорела. Проще говоря, три не зависимых друг от друга очага возгорания. Пожарные считают, что это поджог», — рассказал академик.
«Мало того, стоял стул на улице, на стуле — кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. И угрожающая записка, что я должен покаяться, что «продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении», — это полный бред! И написано в конце, что это только начало», — добавил он.
По словам Мрочека, на месте пожара сейчас работают следователи.
Главный кардиолог министерства здравоохранения Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Александр Мрочек в августе 2020 года был уволен с должности директора РНПЦ «Кардиология». Увольнение произошло по инициативе нанимателя, Минздрава. Сам Мрочек предполагает, что решение Минздрава о его увольнении могло быть связано с тем, что он не препятствовал пикетам сотрудников РНПЦ выходили против насилия в отношении участников массовых акций протеста.

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