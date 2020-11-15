Тихановская призвала ЕС ввести санкции против бизнеса, поддерживающего Лукашенко

Лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала Евросоюз к расширению санкций в отношении официального Минска, сообщила ее пресс-служба. Она поддержала идею наложить экономические санкции на бизнес, связанный с «Лукашенко и приближенными к нему олигархами».

Тихановская также призвала Национальный банк Латвии остановить сотрудничество с госбанками Беларусьбанк и Белагропромбанк, а также ввести экономические санкции против государственных предприятий, которые увольняют бастующих работников. В частности, экс-кандидат в президенты призвала пересмотреть контракты о закупках нефтепродуктов и металлопродукции, продуктов лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также алкоголя.