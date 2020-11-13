В Полоцке установили островки безопасности на 13 нерегулируемых переходах

Жизнь
Опубликовано

В рамках реализации проекта «Зеленые города» происходит корректировка схемы организации дорожного движения центральной части Полоцка, передает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В городе установили островки безопасности на 13 нерегулируемых переходах, нанесли долговечную пластиковую разметку, и так называемые «берлинские подушки». Они будут снижать скорость легковых авто и не помешают общественному транспорту. Некоторые из этих идей в организации дорожного движения реализуются впервые.

В ближайшее время на улицах города появятся островки обеспечивающие «треугольники видимости». Они позволят исключить возможности припарковать автомобиль на перекрестках.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Всемирная ядерная ассоциация оценила запуск БелАЭС

В Полоцке 8-летний мальчик упал в колодец и погиб

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

 

беларусь витебщина
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
По итогам введут в строй более 70 объектов АПК в Витебской области
Более 70 объектов агропромышленного комплекса будут
0165
Пятерка журналистов из независимых СМИ задержана в Витебске во время мирного шествия
Жители Витебска и Витебской области вышли 11 октября
0744
Лесная опасность! Девятилетний ребенок и семеро взрослых умерли, отравившись грибами
Такую статистику приводит Республиканский центр гигиены
01.1k.
Горячее начало октября: на витебских дорогах одно ДТП за другим. Есть жертвы
В ночь на 4 октября смертельная авария потрясла жителей
01.2k.
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)