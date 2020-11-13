В Полоцке установили островки безопасности на 13 нерегулируемых переходах

В рамках реализации проекта «Зеленые города» происходит корректировка схемы организации дорожного движения центральной части Полоцка, передает ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В городе установили островки безопасности на 13 нерегулируемых переходах, нанесли долговечную пластиковую разметку, и так называемые «берлинские подушки». Они будут снижать скорость легковых авто и не помешают общественному транспорту. Некоторые из этих идей в организации дорожного движения реализуются впервые.

В ближайшее время на улицах города появятся островки обеспечивающие «треугольники видимости». Они позволят исключить возможности припарковать автомобиль на перекрестках.