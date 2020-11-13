В Витебске перепрофилируют областной роддом для оказания помощи женщинам с COVID-19

Витебский областной клинический родильный дом с завтрашнего дня перепрофилируют для оказания специализированной медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам, пациенткам гинекологического профиля с инфекцией COVID-19, передает БелТА.

Учреждение здравоохранения рассчитано на 150 коек. Оказание медицинской помощи в роддоме будет осуществляться с тщательным соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и карантинных мероприятий. «В нем будут рожать беременные с инфекцией COVID-19 из Витебска и всех районов области», — отметил Михаил Вишневецкий.

При поступлении пациенток в роддом специалисты в кратчайшие сроки проведут междисциплинарный консилиум с участием заместителя главного врача по медицинской части, врача-инфекциониста, анестезиолога-реаниматолога и терапевта для определения плана обследования и лечения. При необходимости окажут консультативную помощь узких специалистов.

В Витебской области продолжается активный рост заболеваемости. Госпитализация как в Витебске, так и по области превышает выписку. Многие учреждения здравоохранения перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом. В стационарах области создано более 1,7 тыс. кислородных точек, есть около 250 аппаратов искусственной вентиляции легких. В районах и городах вводятся обязательные масочные режимы.