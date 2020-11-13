Выставка светодинамической живописи открылась в Витебске

В художественном музее Витебска с 13 ноября начнет работать выставка художника Александра Вышки «Lightvolume. ХIII Чудо света».

Свето-динамические объекты, свето-динамическая живопись – направление в искусстве, которое сформировалось в Витебске в 2013 году.

В процессе создания работы учитывается удивительная способность светящихся красок по-разному реагировать на различные источники света. Именно это качество красок позволяет в работах использовать совершенно новые возможности эмоционального воздействия на зрителя, постепенно раскрывать идею произведения, дополнять её или придавать непривычно новый импульс развитию мысли. Динамика восприятия с помощью меняющегося света. То, что видится вначале, совсем по-другому воспринимается по окончании знакомства с картиной или объектом.

Работы в авторском стиле lightvolume — это выражение жизненного начала души мастера, со всей непредсказуемостью, алогизмами, чудесными превращениями и неожиданными поворотами. Создаваемый художником мир сочетает внезапное и необъяснимое в формировании и развитии образов внутри произведений и между ними, включающее в процесс все пространство экспозиции и мироощущения присутствующих.

Выставка будет работать по 17 января 2021 года.