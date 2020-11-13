У жителя Витебска изъяли марихуану

Наркотики
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Витебские правоохранители изъяли у жителя областного центра марихуану, сообщил официальный представитель Первомайского РОВД Витебска Андрей Семенихин.

При проведении мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления сотрудники ОВД администрации Первомайского района Витебска по подозрению в хранении наркотиков задержали около подземного перехода на одной из улиц города 37-летнего мужчину. При досмотре, а затем и в квартире у неработающего, ранее судимого за сбыт наркотиков местного жителя было обнаружено около 53 г опасного наркотического средства — марихуаны, передает БелТА.

Наркотик изъят. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) УК. Проверяется его причастность к распространению наркотика на территории города.

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наркотики Уголовный кодекс
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