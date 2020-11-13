Слезы, боль и скорбь у памятника Воинам- Интернационалистам в Витебске

Страшное и скорбное событие — гибель Романа Бондаренко в Минске, который был избит на «площади Перемен» из-за национального флага собрало жителей Витебска у символа воинской славы — памятника Воинам-Интернационалистам.

Обычно здесь проходят митинги памяти витебских воинов, погибших в Афганистане. Сегодня был не обычный и страшный повод.

В 12.00 люди стихийно собрались, чтобы минутой молчания почтить память Романа Бондаренко, умершего вчера в Минской больнице скорой медицинской помощи. Боль, скорбь,страх и непонимание объединило горожан.

Цветы, лампады, свечи, слезы горечи и гнева наполнили площадку перед часовней и скорбной скульптурой в честь героев прошлых лет.

Белорусы по всей стране в шоке от волны насилия и бесправия на наших улицах. Витебск, к сожалению, не исключение.

Горожане считают, что власти сегодня создали в стране невыносимо жестокую и опасную обстановку.

Витебляне выражали возмущение и гнев. Людям не понятно, как в 21 веке в мирной стране может происходить кровавый террор из-за политической позиции?!

Как жить в стране, где нет права? Почему те, кто должен охранят и защищать нападают на беззащитных? Кто позволил неизвестным в спортивных штанах, бронежилетах и балаклавах нападать на мирных протестующих? Кто вооружил их? Кто дал им право на насилие?

Сегодня в тюрьмах находятся те, кто вышел на улицу с зонтиком не того цвета. Нёс в руках плакат! Просто шел по тротуару! Медики, студенты, артисты, спортсмены, люди всех возрастов и социальных групп находятся в тюрьмах. Там беззащитных ежедневно и ежечасно унижают и калечат. Начались репрессии против беларусов. Сегодня в своем доме дворе, магазине, на улице человек не может быть в безопасности: в институты, школы приходят неизвестные и забирают детей. Даже несовершеннолетние находятся в тюрьмах по непонятным причинам.

Пытки, унижение, издевательство — это норма в современной Беларуси?!

Женщина не могла сдержать слез, выражая свои чувства. Она жена воина-интернационалиста, который прошел Афганистан. Ее отец прошел войну. Он прошел половину Европы. Она спрашивала власть:

«Разве за это воевал её отец? Как жить ее дочери?»

Сегодня всем страшно за детей. Кто следующий попадет в руки неизвестных убийц?

Люди в радости могут быть по одиночке, а горе объединяет общество.

Сейчас время, когда каждый должен подумать, как ему жить и что будет завтра с ним и его детьми.

В 13.30 подъехали милицейская машина и появились неустановленные личности в черном с видеокамерами.

Горожане приветствовали их скандируя традиционные лозунги за которые в судах сегодня дают от 5 до 45 базовых!