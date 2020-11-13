В Полоцке прокуратура занялась незакрытыми люками

Фото: Следственный комитет
Витебская область
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Полоцкая прокуратура начала проверку по выявлению объектов, опасных для жизни и здоровья людей. К этому прокуроры предлагают подключиться всем неравнодушным.

Речь идет об аварийных зданиях, незакрытых ливневках и люках, незапертых чердаках, незавершенных стройках и любых других потенциально опасных местах.

Всех, кто знает, где в Полоцке и его окрестностях есть такие опасные места, просят сообщать по телефону 8021 446 24 43. Прокуратура заставит тех, в чьем ведении находится объект, устранить опасность или сделать опасные зоны недоступными и привлечет к ответственности.

Напомним, что недавно в Полоцке произошла трагедия — 8-летний мальчик упал в колодец и погиб

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