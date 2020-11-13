США вновь призвали белорусские власти остановить насилие и освободить всех политзаключенных

Фото: euroradio
Политика
Опубликовано
США вновь призвали белорусские власти остановить насилие и освободить всех политических заключенных. Данное заявление Госсекретаря Америки Майка Помпео было опубликовано на сайте Госдепартамента США. Помпео в заявлении отметил, что на сегодняшний день в Беларуси уже более 100 человек были признаны политзаключенными, арестованы за требование соблюдения свобод и прав, а также за участие в мирных акциях протеста.
— Америка на стороне тех, кто на данный момент все еще находится в заключении и числится пропавшим без вести, тех, кто был убит, а также тех, кто и дальше продолжает отстаивать право выбирать лидеров на честных и демократических выборах. Мы вновь призываем власти Беларуси остановить насилие, освободить всех политических заключенных, вступить в диалог с представителями Координационного совета и гражданским обществом, — говорится в заявлении.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Всемирная ядерная ассоциация оценила запуск БелАЭС

В Полоцке 8-летний мальчик упал в колодец и погиб

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

 

Диалог Майк Помпео оппозиция США
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
МОК сообщил о расследовании в связи с арестами белорусских спортсменов
Директор по связям с национальными олимпийскими комитетами
0211
Тихановская: Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала
0212
Координационный совет не направлял Воскресенскому никаких предложений
Экс-координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский
0284
Лукашенко пригласил Дуду к конструктивному диалогу
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского
0308
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)