США вновь призвали белорусские власти остановить насилие и освободить всех политзаключенных

— Америка на стороне тех, кто на данный момент все еще находится в заключении и числится пропавшим без вести, тех, кто был убит, а также тех, кто и дальше продолжает отстаивать право выбирать лидеров на честных и демократических выборах. Мы вновь призываем власти Беларуси остановить насилие, освободить всех политических заключенных, вступить в диалог с представителями Координационного совета и гражданским обществом, — говорится в заявлении.