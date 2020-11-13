В Лиозненском районе вводится масочный режим

Витебская область
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С 13 ноября в Лиозненском районе вводится масочный режим. Об этом сообщил  главный врач Лиозненской центральной районной больницы Игорь Ворохобко.

По его словам, сейчас все сотрудники системы здравоохранения района работают в напряженном режиме из-за усложнившейся эпидемиологической обстановки, в том числе связанной с распространением коронавирусной инфекции. Главврач больницы призвал всех ответственно отнестись к соблюдению мер личной безопасности, следить за своим здоровьем, соблюдать масочный режим и другие рекомендации медиков.

В Витебской области масочный режим уже действует в Полоцком районе, с 12 ноября — в Новополоцке, в ШумилинскомМиорском и Оршанском районах.Также с12 ноября обязательный масочный режим введен и в Витебске.

Обязательный масочный режим уже действует в Могилеве, в Лидском и Чаусском районах, Гомельской области, Бобруйске, Кличевском, Кричевском и Осиповичском районах Могилевской области, в Минске, а с 14 ноября и в Бресте..

По данным Минздрава, в Беларуси по состоянию на 12 ноября зарегистрировано 110 455 человек с коронавирусом. Выздоровели и выписаны 92 843 человека с ранее диагностированным коронавирусом.

За все время проведено 2 780 552 теста. За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 1027 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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Витебская область коронавирус
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