В Витебске введён обязательный масочный режим

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Обязательный масочный режим введен в Витебске. Теперь жители Витебска обязаны носить маски в местах большого скопления людей.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания нужно, находясь в общественном транспорте. Маршрутки и автомобили такси не являются исключением.

Витебчане должны обязательно использовать маски при посещении магазинов и торговых центров, а также заведений общественного питания.

Без маски нельзя заходить в аптеки, учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения.
В Витебской области масочный режим уже действует в Полоцком районе, Оршанском районе с 12 ноября — в Новополоцке, в Шумилинском и Миорском районах.

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