В Витебске введён обязательный масочный режим

Обязательный масочный режим введен в Витебске. Теперь жители Витебска обязаны носить маски в местах большого скопления людей.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания нужно, находясь в общественном транспорте. Маршрутки и автомобили такси не являются исключением.

Витебчане должны обязательно использовать маски при посещении магазинов и торговых центров, а также заведений общественного питания.

Без маски нельзя заходить в аптеки, учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения.