В Витебске введён обязательный масочный режим

Обязательный масочный режим введен в Витебске. Теперь жители Витебска обязаны носить маски в местах большого скопления людей.
Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания нужно, находясь в общественном транспорте. Маршрутки и автомобили такси не являются исключением.
Витебчане должны обязательно использовать маски при посещении магазинов и торговых центров, а также заведений общественного питания.
Без маски нельзя заходить в аптеки, учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения.
В Витебской области масочный режим уже действует в Полоцком районе, Оршанском районе с 12 ноября — в Новополоцке, в Шумилинском и Миорском районах.