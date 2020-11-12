МОК сообщил о расследовании в связи с арестами белорусских спортсменов

Фото; ТВ Центр
Политика
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Директор по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд заявил, что организация ведет расследование по факту притеснения белорусских спортсменов по политическим причинам. Об этом сообщает РБК.

В случае нарушения Олимпийской хартии, исключающей дискриминацию спортсменов за политические взгляды, возглавляемый Александром Лукашенко Олимпийский комитет Беларуси может быть подвергнут санкциям.

«Мы ведем расследование. Уже провели консультации с Олимпийским комитетом Беларуси, комиссией спортсменов и представителями Фонда спортивной солидарности Беларуси», – заявил Маклауд.

Напомним, накануне серебряный призер Олимпиады 2008 года в десятиборье Андрей Кравченко и многократный чемпион Беларуси по кикбоксингу Иван Ганин были арестованы на десять суток каждый. На прошлой неделе они были задержаны во время марша протеста.

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Джеймс Маклауд Лукашенко МОК политические взгляды расследование спортсмены
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