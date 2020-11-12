СК Беларуси назвал подозреваемого в финансировании протестных акций

Беларусь
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Следственный комитет Беларуси продолжает вести расследование  уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Так, в рамках этого дела СК назвал главного подозреваемого в финансировании протестных акций. Им оказался Алексей Леончиков — руководитель фонда  сбора средств для пострадавших от действий силовиков.

 

«В ходе расследования из департамента финансовых расследований КГК получена информация, свидетельствующая о совершении Алексеем Леончиком действий, направленных на дестабилизацию общественного порядка. Он признан подозреваемым по уголовному делу»,сообщает СК.

 

В связи с этим СК наложил арест на все банковские счета, принадлежащие Леончикову:

 

«В целях пресечения дальнейшей преступной деятельности на денежные средства, поступившие в страну для финансирования протестных акций, наложен арест».

Леончиков подтвердил факт блокировки его счетов.

На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, а также другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств финансирования несанкционированных акций протеста.

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беларусь Следственный комитет финансирование оппозиции
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