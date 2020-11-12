Тихановская: Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев

Фото: Тихановская
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала три условия для диалога Координационного совета с властями. Об этом она сообщила в Telegram.

“Как и все мирные белорусы, мы стремимся к настоящему диалогу. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа – Координационного совета. Произойти это может при выполнении неизменных требований: остановки насилия, освобождения политзаключенных и заявлении об уходе Лукашенко”, – написала Тихановская.

Она добавила, что темой настоящего диалога с властью будут не манипуляционные реформы Конституции, а новые свободные выборы.

“Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого”, – сказала Тихановская.

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