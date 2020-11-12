Как изменится движение транстпорта на Гагарина в связи с ремонтом дороги

Троллейбус в Витебске
Фото Белта
Витебск
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С 12 ноября в связи с продолжением работ по реконструкции ул. Гагарина, на участке от дома № 119 до дома № 162 (остановочный пункт «Журжево») будет изменено движение автомобильного транспорта, сообщает Витебский городской исполнительный комитет.

Движение автомобильного транспорта на данном участке ул. Гагарина будет осуществляться по новой, реконструированной полосе дорожного движения. Ранее действующая полоса дорожного движения будет закрыта. В связи с проводимыми работами, также будет временно перекрыт заезд с ул. Гагарина на ул. 2-я Дальняя.

 

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Витебск изменение движения транспорта улица Гагарина
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