COVID-19 атакует: в Оршанском районе введён обязательный масочный режим

Обязательный масочный режим введен в Оршанском районе. Теперь жители районного центра и сельских населенных пунктов обязаны носить маски в местах большого скопления людей.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания нужно, находясь в общественном транспорте. Маршрутки и автомобили такси не являются исключением.

Жители Орши и района должны обязательно использовать маски при посещении магазинов и торговых центров, а также заведений общественного питания.

Без маски нельзя заходить в аптеки, учреждения здравоохранения и социального обслуживания населения.

Жителям Орши и сельских населенных пунктов необходимо использовать вышеуказанные СИЗ при посещении спортивных объектов, административных зданий, отделения банков, связи и почты. Кроме этого, граждан, которые проигнорируют ношение масок, могут не пропустить на объекты бытового обслуживания и в учреждения культуры.

В Витебской области масочный режим уже действует в Полоцком районе, с 12 ноября — в Новополоцке, в Шумилинском и Миорском районах.



Обязательный масочный режим уже действует в Могилеве, в Лидском и Чаусском районах, Гомельской области, Бобруйске, Кличевском, Кричевском и Осиповичском районах Могилевской области, ряд ограничений в связи с COVID-19 ввели в Бресте, а с сегодняшнего дня и в Минске.

По данным Минздрава, в Беларуси по состоянию на 12 ноября зарегистрировано 110 455 человек с коронавирусом. Выздоровели и выписаны 92 843 человека с ранее диагностированным коронавирусом.

За все время проведено 2 780 552 теста. За весь период распространения COVID-19 на территории Беларуси умерли 1027 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.