Корпус Витебского онкодиспансера перепрофилируют под прием пациентов с COVID-19

С 16 ноября под прием пациентов с COVID-19 будет перепрофилирован хирургический корпус Витебского областного онкодиспансера.

По словам начальника главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаила Вишневецкого, в Витебской области идет активный рост заболеваемости. Госпитализация как в Витебске, так и по области превышает выписку. «Областной центр пока справляется тем коечным фондом, который уже перепрофилирован. Вместе с тем готовим хирургический корпус онкодиспансера с понедельника», — констатировал руководитель ведомства.

Михаил Вишневецкий подчеркнул, что ситуация контролируемая, в том числе в регионах области.

«Нет такого, чтобы районные больницы были полностью перепрофилированы. Они по-прежнему сами принимают решение о приостановлении плановой госпитализации либо продолжают ее. Все зависит от эпидситуации. Все главные врачи работают в тесном взаимодействии и при необходимости принимают решение о перенаправлении пациентов в больницы других районов, чтобы основная помощь не страдала и не создавалась напряженная ситуация. В достаточном количестве и медикаментозное обеспечение, аппараты ИВЛ, кислородные точки», — приводит БелТА слова Вишневецкого.

Руководитель ведомства также отметил, что на последнем заседании областного штаба по противодействию распространению COVID-19 принято решение о самостоятельном введении с учетом эпидемиологической ситуации администрациями городов и районов масочного режима. На утро 12 ноября такие решения действуют в Полоцком, Оршанском, Миорском, Шумилинском районах и Новополоцке.