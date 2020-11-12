Нацотбор к конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021» стартовал

Фото: ОНТ
Витебск
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В Витебске начался первый этап национального отбора к Международному конкурсу исполнителей эстрадной песни «Витебск-2021».

Участники продемонстрируют исполнительское мастерство на примере песни на одном из славянских языков и популярную зарубежную композицию, передает ОНТ.

Одновременно стартует и отбор участников детского музыкального конкурса «Витебск-2021». Стартовой площадкой региональных отборов станет Гомель. Через неделю эстафету продолжит Могилев. Завершится первый этап отборочных туров 11 декабря в Брестской области.

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«Витебск-2021» нацотбор
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