Молодому минчанину за изготовление «коктейлей Молотова» грозит уголовная ответственность

В Минске завершено расследование уголовного дела, возбужденного по фактам изготовления «коктейлей Молотова» участниками протестных акций. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет.

Как отмечается в сообщении, около часа ночи 12 августа сотрудники милиции обратили внимание на автомобиль Audi. Его водитель и пассажир вызвали подозрение у правоохранителей на причастность к участию в массовых беспорядках в Минске. Требование об остановке водитель не выполнил и стал скрываться. В результате преследования автомобиль был остановлен, в салоне находились 20-летний парень и его 45-летняя мать. При осмотре транспортного средства обнаружены стеклянные бутылки с жидкостью, бензин, машинное масло и тряпки.

Как позже объяснил обвиняемый, на одном из Telegram-каналов он увидел публикацию с рецептом «коктейля Молотова» и агрессивными призывами противостоять сотрудникам милиции на массовых беспорядках. Поддавшись на провокацию, он подготовил комплектующие для «коктейля Молотова», чтобы передать протестующим. Однако не довел свой умысел до конца, поскольку был задержан.

Теперь парню грозит уголовная ответственность по ст. 295-3 Уголовного кодекса Беларуси («незаконное изготовление, хранение, перевозка и ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ»). В отношении его матери уголовное преследование было прекращено за отсутствием в её действиях состава преступления.