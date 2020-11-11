Координационный совет не направлял Воскресенскому никаких предложений

Политика
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Экс-координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский в программе «Объектвно» сообщил, что в Беларуси зарегистрировано учреждение «Круглый стол демократических сил». По его словам, руководители Координационного совета оппозиции вступили в контакт с командой «Круглого стола демократических сил» и уже выслали более 70 страниц предложений и изменений в действующее законодательство.

В свою очередь, пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков заявил, что не направлял организатору «Круголого стола демократических сил» Юрию Воскресенскому никаких предложений по изменению законодательства.

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Антон Родненков Диалог КС Юрий Воскресенский
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