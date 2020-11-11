Лукашенко пригласил Дуду к конструктивному диалогу

Фото: ОНТ
Беларусь
Опубликовано

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости, пригласил Дуду к конструктивному диалогу.

«Лукашенко пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем белорусско-польского сотрудничества», — говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой президента Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что только работая вместе, Беларусь и Польша смогут «сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах». По его мнению, это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран, передает агенство «Интерфакс-Запад».

«Белорусам и полякам судьбой предназначено жить рядом в мире и согласии. В сегодняшних непростых обстоятельствах необходимо сохранить наше добрососедство как главную ценность, которую мы получили в наследство и должны передать своим потомкам», — говорится в поздравлении.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Всемирная ядерная ассоциация оценила запуск БелАЭС

В Полоцке 8-летний мальчик упал в колодец и погиб

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

 

дуда конструктивный диалог Лукашенко Независимость Польши
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Координационный совет не направлял Воскресенскому никаких предложений
Экс-координатор оппозиционного штаба Юрий Воскресенский
0137
Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске
В 2020 году ежегодная национальная выставка «
0151
Великобритания высылает двух белорусских дипломатов
Великобритания решила выслать двоих белорусских дипломатов
0229
Лукашенко о «протестунах»: Не возьмут они Беларусь «тепленькой»
Сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом руководителя
0245
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)