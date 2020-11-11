Лукашенко пригласил Дуду к конструктивному диалогу

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа поздравил президента Польши Анджея Дуду и граждан этой страны с Национальным праздником независимости, пригласил Дуду к конструктивному диалогу.

«Лукашенко пригласил Анджея Дуду к конструктивному диалогу о будущем белорусско-польского сотрудничества», — говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой президента Беларуси.

Лукашенко подчеркнул, что только работая вместе, Беларусь и Польша смогут «сохранить заметные достижения в торговле, промышленной кооперации, науке, образовании и других сферах». По его мнению, это отвечает как национальным интересам обоих государств, так и желаниям миллионов жителей наших стран, передает агенство «Интерфакс-Запад».