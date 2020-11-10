Премьер-министр Беларуси обеспокоен ростом убыточных предприятий в Витебской области

Фото: РИА новости
Витебская область
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Премьер-министр Беларуси Роман Головченко подтвердил рост количества убыточных предприятий в госсекторе, в том числе из-за ослабления белорусского рубля в августе-сентябре. Сумма убытка выросла во всех областях, особенно в Гомельской и Витебской заявил Головченко, выступая на заседании Совмина.

По словам Головченко, главное мерило эффективности работы — финансовый результат. В целом он положительный. Чистая прибыль составила около 3 млрд (белорусских рублей), вместе с тем она снизилась (по сравнению с 2019 годом). Возросло количество убыточных организаций.

«Конечно, большую роль сыграли курсовые разницы. Но хочу предостеречь всех присутствующих, что все свои недоработки свалить на коронавирус и курсы валют не получится», — отметил Головченко, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Как сообщалось, в августе, на фоне продолжающихся до сих массовых протестов несогласных с итогами состоявшихся 9 августа президентских выборов, снижение белорусского рубля составило почти 9%, что привело к ускорению инфляции в сентябре и октябре. С начала года девальвация белорусского рубля составила около 20%.

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Витебская область Роман Головченко убыточные предприятия
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