Великобритания высылает двух белорусских дипломатов

Великобритания решила выслать двоих белорусских дипломатов в ответ на выдворение из Беларуси британских дипломатов. Об этом в своем Twitter заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Он подчеркнул, что Британия не боится попыток режима Александра Лукашенко помешать Лондону освещать правду о ситуации в Беларуси.

«Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и насилии над белорусским народом. Сегодня мы высылаем двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатов», – заявил Рааб.

Великобритания решила ответить зеркально после того, как министерство иностранных дел Беларуси приняло решение об объявлении военного атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкота и заместителя британского посла Лисы Тамвуд персонами нон грата.