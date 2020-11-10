Великобритания высылает двух белорусских дипломатов

Главное
Опубликовано

Великобритания решила выслать двоих белорусских дипломатов в ответ на выдворение из Беларуси британских дипломатов. Об этом в своем Twitter заявил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб.

Он подчеркнул, что Британия не боится попыток режима Александра Лукашенко помешать Лондону освещать правду о ситуации в Беларуси.

«Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и насилии над белорусским народом. Сегодня мы высылаем двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатов», – заявил Рааб.

Великобритания решила ответить зеркально после того, как министерство иностранных дел Беларуси приняло решение об объявлении военного атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкота и заместителя британского посла Лисы Тамвуд персонами нон грата.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

Всемирная ядерная ассоциация оценила запуск БелАЭС

В Полоцке 8-летний мальчик упал в колодец и погиб

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

 

беларусь Великобритания персоны нон грата политика
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Лукашенко о «протестунах»: Не возьмут они Беларусь «тепленькой»
Сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом руководителя
0144
«Витебские ковры» в 2021 году планируют производить до 1 млн кв.м продукции
ОАО «Витебские ковры» планирует в 2021 году
0155
Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов
Беларусь объявила персонами нон грата двух британских
0184
МИД Беларуси заявил о фактах организованной преступной деятельности с территории Польши
Белорусский МИД заявил временному поверенному в делах
0218
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)