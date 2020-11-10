Мужчина сделал врезку в трубопровод для слива дизеля в Толочинском районе

Фото: СК Беларуси
Происшествия
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В Борисове 53-летний мужчина путем врезки на нефтепровод вблизи деревня Рудня в Толочинском районе установил приспособление для слива из трубы дизельного топлива. Таким образом обвиняемый пытался похитить более 520 литров топлива, однако у него это не получилось, так как его заметили работники службы безопасности предприятия, осуществляющие рейд по охране нефтепровода. Мужчине удалось скрыться, однако через некоторое время он был задержан, передает СК Беларуси.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.309 (умышленное повреждение магистрального трубопроводного транспорта, если эти действия заведомо для виновного могли повлечь смерть человека, крушение, аварию, либо иные тяжкие последствия) и ст.14 ч.2 ст.205 (покушение на кражу) Уголовного кодекса. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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