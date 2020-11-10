В Полоцке и Полоцком районе с 11 ноября вводится обязательный масочный режим

С 11 ноября в Полоцке и Полоцком районе вводят обязательный масочный режим. Также с завтрашнего дня в Полоцком районе будет максимально сокращено количество массовых мероприятий. Планерки и рабочие совещания, переговоры предписано проводить в формате видеоконференций, сообщает сайт Полоцкого райисполкома.

Контроль за исполнением настоящего решения возложен на заместителей председателя райисполкома, начальников управления, отделов райисполкома по направлениям деятельности, а также на руководство ГУ «Полоцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии».

Напомним, что по состоянию на 10 ноября в стране с начала пандемии заболели 108 тысяч 300 человек. Выздоровели и выписаны 91 тысяча 646 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

С начала пандемии в Беларуси скончались 1016 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Белорусские лаборатории провели 2 миллиона 720 тысяч 390 тестов.

Масочный режим уже ввели в Бобруйске, Могилеве и на территории всей Гомельской области. Из-за коронавируса на месяц ввели ограничения и в Бресте.