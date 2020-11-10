Лукашенко о «протестунах»: Не возьмут они Беларусь «тепленькой»

Сегодня Александр Лукашенко, принимая с докладом руководителя ФПБ Михаила Орду, высказался и о влиянии COVID-19 на экономику.

— Ковид — это не медицинский термин, это не только и не столько болезнь. Это даже не экономика сегодня. Это уже глобальная политика. Начали перекраивать мир, вспыхнули везде бунты и мятежи. Но то ли еще будет в связи с последствием обрушения экономики? — сказал Лукашенко.

— Наши же «протестуны» и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придем, возьмем Беларусь «тепленькой». Ни черта подобного! Не возьмут они Беларусь «тепленькой». Мы выстоим. Но будет непросто, — обобщил Александр Лукашенко.