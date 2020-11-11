Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске

В 2020 году ежегодная национальная выставка «INSITUS — 2020» посвящена 380-летию Василия Алексеевича Кореня. Знаменитый мастер резьбы по дереву, художник и первопечатник, наш земляк, родился в городе Дубровно, Витебской области. Он — один из первых гравёров и резчиков по дереву Российской империи. Упоминание о нём из материалов 17 века «История Московского купечества. Переписная книга Мещанской слободы»:

«Васка Алексѣевъ Корень, родина въ дворовыхъ кн. Д. В. — по 3-й ул. по лѣвой сторонѣ, у него дѣти: Ивашка 20, Алешка 17, Евдокимко 12 л, тягла плат. гривну, промыслъ его — листы печатаетъ».

Как Василий Корень, мастер из Дубровно Оршанский района Витебской области, оказался в Москве?

Во время опустошительной семнадцатилетней войны 1654 – 1667 Московии и Речи Посполитой местечко Дубровно было сожжено, большинство жителей уничтожено, а мастеровые и другие люди, приглянувшиеся захватчикам, угнаны в Москву.

Так в 1660 году Василь Корень стал дворовым Андрея Гири. Вероятно, это православное имя хана Гирея. Василь учил детей хана грамоте. Это было модно. Петра Первого и его брата Федора учил грамоте Симеон Полоцкий.

«Во дв. Васка Алексѣевъ Корень, у него дѣти: Алешка, Овдокимко, род. Дубровны гор. и въ пр. во 169 г. выѣхалъ на госуд. имя къ М. и жилъ у мѣщанина у Андрѣя Гири 5 л. и отшедъ жилъ въ наемныхъ дворѣхъ переходя и въ пр. во 179 г. шолъ жить въ Мѣщ. слб. безъ пор. зап., промыслъ ево—листы печатаетъ; а дв. ево м. дл. 20 саж., поп. по ворт. 6 саж., въ зад. к. тожъ».

В период с 1692 по 1696 гг. Василий Корень отпечатал Библию в картинах, аналогичную западным «Библиям бедняков».

Через несколько лет церковь озаботилась нравственностью, и Библию признали «не канонической».

«Изображенія изъ книги Бытія (числомъ 20) и Апокалипсиса (13), рѣзныя на деревѣ (и раскрашенныя), въ 1696—)1697 годахЬ; въ бол. листъ, 36 листовъ. Рисунки очень рѣдкіе, неизвѣстные Библіографамъ. Работа грубая; надписанія прекрупныя. На нѣкоторыхъ означено: «Рѣзалъ сіе доски Василій Корень, знаменилъ Григорей , 720З (7204, 7206)». Они (кажется) не всѣ».

В итоге 1000 экземпляров яркой и позитивной Библии с раскрашенными вручную гравюрами на тему сюжетов из Книги Бытия и Апокалипсиса были сожжены.

Единственный частично уцелевший экземпляр книги (36 листов) хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Выставка “INSITUS – 2020” в Витебске состоит из двух частей. В Центре Народного творчества по ул. Ленина, 35 размещена копия библии, воссозданная Виктором Пензиным.

В Краеведческом музее в Ратуше по ул. Ленина 36 — выставка последователей лубочного стиля: мастеров “наивного” искусства.

Василия Кореня многие называют родоначальником русского «лубочного стиля», родиной которого является Китай. Это недорогие настенные картинки, которые изначально писались на богословские темы. Впрочем, кто платил, тот и заказывал сюжет. Поэтому появились картинки на «мирские темы» и даже с элементами эротики.

Любимый народом стиль живописи и зодчества имел и образовательный статус. Азбука в картинках – пример использования «лубка» в повседневной жизни.

Главная тема выставки 2020 года – сочетание зрительного образа и слова в непрофессиональном изобразительном искусстве. Значительно место в экспозиции занимают работы на темы истории, культуры, природы и повседневные сюжеты из жизни родного края.

Во время открытия выставки Виктор Дудкевич, резчик по дереву из Глубокого, продемонстрировал технику древней печати. Его деревянный фигуры представлены здесь же.

Традиционно на выставке раскрыта духовно–религиозная тематика. Душевные картинки повседневной жизни, народные образы и портреты известных людей. Яркие краски и незатейливая техника создают теплую атмосферу детского праздника..

Инситное (наивное) искусство ,в первую очередь, самодеятельное творчество. Наши традиционные «маляванки» и «выцинанки» .Человек занимается потому,что «душа просит»! Выражение души и создает атмосферу праздника. Стиль не демонстрирует мастерство , он показывает отношение и чувства. Здесь и любовная идиллия, и пасторальный пейзаж, и цветочки, и котики, куклы и деревянные идолы. Домашний уют, тепло и юмор. Все, что делает ваш дом личным и особенным.

Кроме белорусских мастеров — самоучек здесь представлены работы профессиональных художников из Литвы и России.

Художник-примитивист Сергей Коваль, работы которого представлены на выставке, сказал, что лучшие учителя художника – дети. Ребенок не имеет отрицательного опыта. Он искренен в выражении души. Это главное в творчестве.

В интервью «Витебскому Курьеру» на научной конференции к 100-летию «УНОВИС» Илона Малевич также отметила, что детей не нужно учить «правильному» рисованию. Такого нет! Нужно показать детям мир. Принцип Казимира Малевича: «Искусство — понятно всем!».

Если хотите окунуться в мир яркости, непосредственности и душевного тепла – посетите выставку. Билет стоит всего лишь 3 рубля, а эмоций хватит на 5 месяцев серого осенне-зимнего сезона. Выставка будет проходить до 5 декабря.