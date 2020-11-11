Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске

Витебск
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В 2020 году ежегодная национальная выставка «INSITUS — 2020» посвящена 380-летию Василия Алексеевича Кореня. Знаменитый мастер резьбы по дереву, художник и первопечатник, наш земляк, родился в городе Дубровно, Витебской области. Он — один из первых гравёров и резчиков по дереву Российской империи. Упоминание о нём из материалов 17 века «История Московского купечества. Переписная книга Мещанской слободы»:

 «Васка Алексѣевъ Корень, родина въ дворовыхъ кн. Д. В. — по 3-й ул. по лѣвой сторонѣ, у него дѣти: Ивашка 20, Алешка 17, Евдокимко 12 л, тягла плат. гривну, промыслъ его — листы печатаетъ».

Как Василий Корень, мастер из Дубровно Оршанский района Витебской области, оказался в Москве?

Во время опустошительной семнадцатилетней войны 1654 – 1667 Московии и Речи Посполитой местечко Дубровно было сожжено, большинство жителей уничтожено, а мастеровые и другие люди, приглянувшиеся захватчикам, угнаны в Москву.

Так в 1660 году Василь Корень стал дворовым Андрея Гири. Вероятно, это православное имя хана Гирея. Василь учил детей хана грамоте. Это было модно. Петра Первого и его брата Федора учил грамоте Симеон Полоцкий.

«Во дв. Васка Алексѣевъ Корень, у него дѣти: Алешка, Овдокимко, род. Дубровны гор. и въ пр. во 169 г. выѣхалъ на госуд. имя къ М. и жилъ у мѣщанина у Андрѣя Гири 5 л. и отшедъ жилъ въ наемныхъ дворѣхъ переходя и въ пр. во 179 г. шолъ жить въ Мѣщ. слб. безъ пор. зап., промыслъ ево—листы печатаетъ; а дв. ево м. дл. 20 саж., поп. по ворт. 6 саж., въ зад. к. тожъ».

В период с 1692 по 1696 гг. Василий Корень отпечатал Библию в картинах, аналогичную западным «Библиям бедняков».

Через несколько лет церковь озаботилась нравственностью, и Библию признали «не канонической».

Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в ВитебскеВасилий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в ВитебскеВасилий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске

«Изображенія изъ книги Бытія (числомъ 20) и Апокалипсиса (13), рѣзныя на деревѣ (и раскрашенныя), въ 1696—)1697 годахЬ; въ бол. листъ, 36 листовъ. Рисунки очень рѣдкіе, неизвѣстные Библіографамъ. Работа грубая; надписанія прекрупныя. На нѣкоторыхъ означено: «Рѣзалъ сіе доски Василій Корень, знаменилъ Григорей , 720З (7204, 7206)». Они (кажется) не всѣ».

В итоге 1000 экземпляров яркой и позитивной Библии с раскрашенными вручную гравюрами на  тему сюжетов из Книги Бытия и Апокалипсиса были сожжены.

Единственный частично уцелевший экземпляр книги (36 листов) хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге.

Выставка “INSITUS – 2020” в Витебске состоит из двух частей. В Центре Народного творчества по ул. Ленина, 35 размещена копия библии, воссозданная Виктором Пензиным.

В Краеведческом музее в Ратуше по ул. Ленина 36 —  выставка последователей лубочного стиля: мастеров “наивного” искусства.

Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске

 

Василия Кореня многие называют родоначальником русского «лубочного стиля», родиной которого является Китай. Это недорогие настенные картинки, которые изначально писались на богословские темы. Впрочем, кто платил, тот и заказывал сюжет. Поэтому появились картинки на «мирские темы» и даже с элементами эротики.

Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске

Любимый народом стиль живописи и зодчества имел и образовательный статус. Азбука в картинках – пример  использования «лубка» в повседневной жизни.

Главная тема выставки 2020 года  – сочетание зрительного образа и слова в непрофессиональном изобразительном искусстве. Значительно место в экспозиции занимают работы на темы истории,  культуры, природы и повседневные сюжеты из жизни родного края.

Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске

 

Во время открытия выставки Виктор Дудкевич, резчик по дереву из Глубокого, продемонстрировал технику древней печати. Его деревянный фигуры представлены здесь же.

Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске

Традиционно на выставке раскрыта духовно–религиозная тематика. Душевные картинки повседневной жизни, народные образы и портреты известных людей. Яркие краски и незатейливая техника   создают теплую атмосферу детского праздника..

Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске
Давид Симанович. Художница Антонина Моисеева.

Инситное (наивное)  искусство ,в первую очередь, самодеятельное творчество. Наши традиционные «маляванки» и «выцинанки» .Человек занимается потому,что «душа просит»! Выражение души и создает атмосферу праздника. Стиль не демонстрирует мастерство , он показывает  отношение и чувства. Здесь и любовная идиллия, и пасторальный пейзаж, и цветочки, и котики, куклы и деревянные идолы. Домашний уют, тепло и юмор. Все, что делает ваш дом личным и особенным.

Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске

Василий Корень – первопечатник из Дубровно. VI национальная выставка “INSITUS – 2020” в Витебске

Кроме белорусских мастеров — самоучек здесь  представлены работы профессиональных художников из Литвы и России.

Художник-примитивист Сергей Коваль, работы которого представлены на выставке, сказал, что лучшие учителя художника – дети. Ребенок не имеет  отрицательного опыта. Он искренен в выражении души. Это главное в творчестве.

В интервью «Витебскому Курьеру» на научной конференции к 100-летию «УНОВИС» Илона Малевич также отметила, что детей не нужно учить «правильному» рисованию. Такого нет! Нужно показать детям мир. Принцип Казимира Малевича: «Искусство — понятно всем!».

Если хотите окунуться в мир яркости, непосредственности и душевного тепла – посетите выставку. Билет стоит всего лишь 3 рубля, а эмоций хватит на 5 месяцев серого осенне-зимнего сезона. Выставка будет проходить до 5 декабря.

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