Лукашенко частному бизнесу: или профсоюз, или ликвидация

— Хочешь быть членом профсоюза — будь, не хочешь — пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация. Поэтому это должно быть реализовано. Все должны понимать государственную позицию, — пояснил Лукашенко.

— Если до конца года частные предприятия не создадут профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Эти предложения вы должны внести. Шутить мы не будем больше, — заключил Лукашенко.