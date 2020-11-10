Преподаватель Витебского государственного университета вырастил на своем участке черный картофель

Преподаватель Витебского государственного университета Леонард Мержвинский вырастил на своем участке черный картофель. Необычный овощ он представил на выставке сельхозпродукции в вузе.

По словам доцента, идея посадить несколько клубней черного картофеля рядом с белорусскими сортами появилась у преподавателя в прошлом году, когда он гостил у друзей, которые привезли его из Голландии.

По мнению Леонарда Мержвинского, скорее всего, посадочный материал получен методом микроклонирования, поскольку урожай получился небольшой, так как никакого специального ухода за посаженными клубнями он не вел.

