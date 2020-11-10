«Витебские ковры» в 2021 году планируют производить до 1 млн кв.м продукции

ОАО «Витебские ковры» планирует в 2021 году нарастить производство в филиале «Брестские ковры» до 1 млн кв.м. Такими планами поделилась генеральный директор витебского предприятия Елена Чеботарева.

После покупки имущества ОАО «Ковры Бреста» и завершения сделки на его базе был зарегистрирован филиал, который приступил к работе с июля.

«Считаю, что программу минимум мы уже выполнили: сохранили высокопрофессиональный коллектив, загрузили полностью производство, продаем брестские изделия на экспорт. При этом быстрее растет выпуск продукции, чем предусмотрено бизнес-планом, поэтому намерены в 2021 году наращивать мощности, увеличивая сменность работы и набирая дополнительных сотрудников», — рассказала Елена Чеботарева.

Если за последние несколько лет в Бресте максимальный выпуск продукции не превышал 800 тыс. кв.м, то на будущий год этот результат планируется превзойти на четверть, а за пятилетку довести до 2 млн кв.м. При сохранении нынешних темпов выйти на двухмиллионный рубеж получится уже через три года, предположила генеральный директор.

По оснащению брестский филиал сопоставим с головным предприятием, при этом имеет больше возможностей для выпуска продукции высокого ценового сегмента, пояснила руководитель. Брестские изделия очень востребованы и способны заместить импортные аналоги на внутреннем рынке и в странах бывшего Советского Союза. Также в портфеле брестского филиала есть изделия, которые будут интересны для ЕС.

«Сейчас запустили линейку продуктов для Финляндии, также имеем контракты с партнерами из Германии и Эстонии. Брестский филиал расположен географически близко к Западной Европе, на рынки которой он и будет ориентироваться», — цитирует БелТА слова Елены Чеботаревой.

«Витебские ковры» в феврале приобрели имущество «Ковров Бреста» по результатам аукциона примерно за Br7,2 млн. В лот вошли около 540 единиц недвижимости и оборудования. В апреле зарегистрирован филиал «Брестские ковры» ОАО «Витебские ковры», который возглавил Артем Лоханкин из Витебска.